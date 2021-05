The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.05.2021ISIN NameSE0013774957 AZERION HOL. 20/23 FLRXS1026110475 NATL AUSTR. BK 14/21 MTNUS46625HRU67 JPMORGAN CHASE 16/21 FLRDE000A2NBSC3 EYEMAXX LIFESTYLE ANL. 21DE000DG4T9A1 DZ BANK IS.A709US69783UAA97 PAN AMER.ENG. 10/21 REGSDE000DK0S8B8 DEKA USD FESTZINS 19/21DE000LB09PE1 LBBW STUFENZINS 16/21CH0243154884 GRAUBUENDNER KT.BK 14-21GB00BJQ31240 SERICA FINA. 19/21 MTNDE000A1VXUB0 VW 20/07.05.21