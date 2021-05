Nach einem freundlichen Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag schon wieder die Luft raus. Zum Handelsbeginn deuten sich leichte Abgaben an. An der Wall Street hatte der Dow nach dem Handelsschluss in Europa einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,2 Prozent niedriger auf 15.210 Punkte.Damit dürfte sich die Pendelbewegung des DAX der vergangenen zwei Wochen unterhalb des Rekordhochs von gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...