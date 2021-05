Aktien: Ethereum zieht durch - wieder neuer Rekord

Anzeige / Werbung Ethereum, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung der Welt hinter Bitcoin, überstieg am Sonntag zum ersten Mal die Marke von 3.000 Dollar. Gestern waren es sogar knapp 3.500 Dollar. Mit ihrem jüngsten prozentualen Anstieg ist Ethereum sogar stärker als Bitcoin. Am Sonntag knackte Ethereum die Hürde von 3.000 Dollar und 1 Tag später waren es fast 500 Dollar mehr. Der Anstieg war nicht nur gestern sehr rasant. Vor einem Jahr handelte die Kryptowährung bei rund 210 Dollar - ein Anstieg von mehr als 1.300 Prozent innerhalb eines Jahres. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Allein in diesem Jahr stieg Ethereum um 350 Prozent, allein in den vergangenen sieben Tagen um rund 25 Prozent. Damit erreichte die Nummer 2 unter den Kryptowährungen eine Marktkapitalisierung von knapp 400 Milliarden Dollar. Der kometenhafte Aufstieg von Ethereum hat sogar den von Bitcoin in den Schatten gestellt, der 2020 um 550 Prozent gestiegen ist und sich im Jahr 2021 in etwa verdoppelt hat. Seine jüngste Rallye kommt, nachdem die Europäische Investitionsbank letzte Woche bekannt gab, dass sie 100 Millionen Euro in zweijährigen Anleihen ausgegeben hat, die zum ersten Mal die Ethereum-Blockchain nutzen. Ethereum hat einen Lauf Ethereum ist in diesem Jahr nicht nur schwankungsintensiver geworden, sondern der ohnehin schon robuste Aufwärtstrend wurde in den vergangenen Wochen noch einmal beschleunigt. Ein steigender MACD (Momentum) stützt den Aufschwung, wobei der Indikator inzwischen ein hohes Niveau erreicht hat. Die nächste Unterstützung ist die Ausbruchslinie bei rund 2.600 Dollar. Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~USD,ETH~BTC,ETH~EUR

