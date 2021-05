Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten.Frankfurt - Der Euro hat zum US-Dollar am Dienstag im frühen Handel nachgegeben. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,2038 Dollar und damit weniger als am Vorabend bei 1,2061 Dollar. Gegenüber dem Schweizer Franken schaffte es der Euro wieder über die Marke von 1,10. Derzeit wird er zu 1,1006 Franken gehandelt, somit etwas höher als am Montagabend bei 1,0993 Franken. Der Dollar wird derweil...

