DGAP-News: 51 North Capital GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Spezialisierung als Schlüssel zum Erfolg



04.05.2021 / 08:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEERKLÄRUNG 4. Mai 2021 Getrieben durch den starken Trend zur Spezialisierung im Bereich der Alternativen Anlagen ist klare Differenzierung zu einem der wichtigsten Erfolgsfaktoren sowohl für Fondsmanager als auch Investoren geworden. 51 North Capital setzt diese Spezialisierung im Bereich Private Placement um. Das anhaltend starke Wachstum der alternativen Anlageklassen führt zu einer immer weitergehenden Spezialisierung der Fondsmanager in diesem Bereich. Noch vor 10 Jahren wurden Alternative Investments bei vielen institutionellen Investoren als Randthema im Gesamtkontext des Portfolios betrachtet, was sich in vereinzelten, opportunistischen Fondszeichnungen wiederspiegelte. Heute sehen sich Investoren einem vielfältigen Angebot gegenüber. Vor diesem Hintergrund stellt Spezialisierung für die Fondsmanager einen wichtigen Differenzierungsfaktor im Wettbewerb dar. Abgesehen von einigen Generalisten, die sich sehr früh am Markt etabliert haben, haben sich die meisten anderen Manager hinsichtlich ihres regionalen Fokus, ihrer Branchenorientierung oder bezüglich ihres Ansatzes im Bereich Value Creation spezialisiert. Dadurch gelingt es ihnen nicht nur erfolgreich Kapital von Investoren einzuwerben, sondern vor allem attraktive Transaktionen zu gewinnen. Auch seitens der institutionellen Investoren hat sich über die vergangenen Jahre eine Entwicklung vollzogen. Sie verfolgen einen deutlich strukturierteren Ansatz beim Auf- und Ausbau ihres Portfolios, bei dem spezialisierte Manager eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese Entwicklung hin zur Spezialisierung verändert auch den Private Placement Markt. Viele erfolgreiche Spieler in diesem Bereich haben sich als globale Generalisten etabliert und werden dadurch von vielen Managern als der geeignete Partner wahrgenommen. Zeitgleich steigt die Nachfrage nach spezialisierten Beratern, die es den Fondsmanagern durch ihr sehr etabliertes regionales Netzwerk erlauben ihre Investorenbasis strategisch zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund haben sich Christian von Massenbach und Fabian Pötter entschieden gemeinsam 51 NORTH zu gründen. Von Massenbach war zuletzt als Managing Director verantwortlich für die Placement Aktivitäten der amerikanischen Investmentbank Evercore in der DACH Region, während Pötter zuletzt als Co-Head im Bereich Infrastruktur bei Golding Capital Partners eine der größten Infrastruktur-Investmentplattformen Europas leitete. Das neue Unternehmen fokussiert sich auf die Beratung von internationalen Fondsmanagern, die Zugang zu institutionellen Anlegern in der DACH Region suchen. "Über das letzte Jahrzehnt konnten wir beobachten, dass Spezialisierung bei Fondsmanagern, im Bereich der Alternativen Anlagen eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Diese Spezialisierung wollen wir nun auch im Bereich der Fondsplatzierung bieten, indem wir uns regional auf unseren Heimatmarkt, die DACH Region fokussieren", sagt von Massenbach, der seit 21 Jahren institutionelle Anleger im Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut und über umfassende Erfahrung in den Anlageklassen Private Equity, Private Debt und Infrastruktur verfügt. Voraussetzung für einen derart spezialisierten Ansatz sind eine gewisse Marktgröße und - wachstum wie es die DACH Region, mit Deutschland als bedeutendstem europäischen Wirtschaftsraum und viertgrößter Volkswirtschaft weltweit, bietet. Die Gründer von 51 NORTH verfügen über langjährige Beratungserfahrung im Bereich der Positionierung unterschiedlichster Fondsstrategien und ein weitreichendes und vertrauensvolles Kontaktnetzwerk in der Region, mit dem sie internationale Fondsmanager bei der Gewinnung institutioneller Anleger unterstützen. "In meiner Funktion als Co-Head im Infrastrukturbereich habe ich über die letzten knapp 10 Jahre zahlreiche Fondsinvestitionen und Co-Investments abgeschlossen und hunderte Investitionsmöglichkeiten analysiert. Dadurch bin ich in der Lage Fondsmanagern aus erster Hand Einblick in die Investitionskriterien und -anforderungen institutioneller Investoren zu ermöglichen, die für sie ansonsten häufig nicht transparent sind", sagt Fabian Pötter, der auf mehr als 18 Jahre Investitionserfahrung zurückblickt. Dieser regional-fokussierte Ansatz ermöglicht 51 NORTH eine detaillierte Kenntnis der Investitionsstrategien der institutionellen Anleger im DACH-Raum. So stellen die Gründer sicher, dass die Investionsmöglichkeiten, die sie einzelnen Investoren vorstellen deren Anlagestrategie entsprechen und für diese relevant sind. Gleichzeitig unterstützt 51 NORTH internationale Fondsmanager dabei Verständnis für regionale Anforderungen, wie z.B. der wachsenden Bedeutung des Themas ESG, aufzubauen und sich entsprechend zu positionieren. Das Konzept stößt im Markt auf großes Interesse. So konnte 51 NORTH bereits Mandate in den Anlageklassen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt gewinnen. Über 51 North Capital 51 North Capital ist ein unabhängiger, regional-fokussierter Placement Agent und Berater, gegründet von Christian von Massenbach, zuletzt Managing Director in Evercore's Private Funds Group und Fabian Pötter, zuletzt als Co-Head bei Golding Capital Partners, verantwortlich für eine der führenden Infrastruktur-Investmentplattformen in Europa. Wir betreuen ausschließlich institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo wir über langjähriges und umfassendes Investorennetzwerk verfügen. Wir verfügen über ein tiefes Verständnis für die Investitionsstrategien und -präferenzen unserer Investoren und arbeiten mit internationalen Fondsmanagern zusammen, deren Produkte attraktiv für unsere Zielmärkte sind. Wir haben langjährige Erfahrung in den Alternativen Anlageklassen, insbesondere in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt. 51northcapital.com/ Kontaktdaten: Christian von Massenbach cvm@51northcapital.com +49 89 159019415 Fabian Pötter fp@51northcapital.com +49 89 159019414

04.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de