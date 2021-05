Reinach AG (awp) - Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace geht wie angekündigt an die Schweizer Börse SIX. Erstmals sollen die Titel am 12. Mai an der Börse gehandelt werden, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Die Preisspanne wurde auf 24,15 bis 25,65 Franken je Aktie festgelegt. Im Rahmen des Börsengangs sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...