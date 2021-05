Über viele Jahre hinweg war Royal Dutch Shell einer der großen Dividendengaranten. Denn von 1945 bis 2020 hatte der britisch-niederländische Energiekonzern kein einziges Mal die Ausschüttung kürzen müssen - dann kam Corona. Aktuell lockt die Aktie aber immerhin noch mit einer Rendite von fast vier Prozent. Dafür sind diese Termine wichtig. So gibt Shell auf seiner Homepage an, dass der nächste Ex-Tag der 13. Mai sein wird. Anleger müssen also am Ende des Handelstages am 12. Mai (Mittwoch) die Shell-Papiere ...

