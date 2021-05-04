DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IMII-I.EUR.FL.RA.NO.AEOD EFNT IE00BDRTCP90 BAW/UFN
IMII-I.USD FL.RATE NOT.A UFLE IE00BFZ11324 BAW/UFN
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IMII-I.EUR.FL.RA.NO.AEOD EFNT IE00BDRTCP90 BAW/UFN
IMII-I.USD FL.RATE NOT.A UFLE IE00BFZ11324 BAW/UFN
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