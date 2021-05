Wiesbaden - Die seelischen und sozialen Probleme von Kindern und Jugendlichen haben schon vor der Coronakrise eine zunehmend größere Rolle gespielt. Im Jahr 2019 gewährten die Träger der Kinder- und Jugendhilfe rund 109.200 Eingliederungshilfen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Das waren 156 Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. Damals lag die Zahl der Eingliederungshilfen bei rund 42.600. Diese sollen Kindern und Jugendlichen, die von einer seelischen Behinderung betroffen oder bedroht sind, die Teilhabe am sozialen Leben erleichtern. Das kann beispielsweise in Form von Beratungs- und Therapieangeboten geschehen, aber auch mittels Schulbegleitungen und Integrationsassistenz. Letztere haben im Schulalltag an Bedeutung gewonnen - dies dürfte eine Ursache für den Anstieg der gewährten Hilfen sein.



Die erhobenen Daten ermöglichen wegen des erfassten Zeitraums keine Aussagen über kurzfristige Corona-Effekte. Die Eingliederungshilfen wurden aus einer Vielzahl von Gründen eingeleitet; am häufigsten waren das im Jahr 2019 seelische Probleme oder Entwicklungsauffälligkeiten (41 Prozent), dazu zählten zum Beispiel Ängste, suizidale Tendenzen oder Entwicklungsverzögerungen. In 30 Prozent der Fälle wurden die Eingliederungshilfen aufgrund von schulischen oder beruflichen Problemen gewährt, etwa bei ADHS, Hyperaktivität oder Schulschwänzen. Auffälligkeiten im Sozialverhalten wie Isolation, Drogenkonsum oder aggressives Verhalten waren in 16 Prozent der Fälle die Motivation für die Inanspruchnahme einer Eingliederungshilfe.



Fast die Hälfte (48 Prozent) der Hilfen wurde von Kindern zwischen neun und 13 Jahren in Anspruch genommen, so die Statistiker. Fast drei von vier Betroffenen sind Jungen (73 Prozent), der Anteil stieg binnen zehn Jahren leicht (2009: 70 Prozent). Im Schnitt dauerte eine Eingliederungshilfe knapp zwei Jahre (23 Monate).

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de