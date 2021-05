DJ Absage des Oktoberfests offiziell - Münchner Startup bringt die Wiesn nach Hause

DGAP-Media / 2021-05-04 / 08:05 PRESSEMITTEILUNG Nach dem Aus für das Oktoberfest 2021 launcht die Plattform für digitale Events "Event is coming home" das "Online-Oktoberfest" und ermöglicht mit einem Klick die "Wiesn dahoam". Verschiedene Eventbox-Alternativen plus Zusatzoptionen sorgen bei Firmen und Privatpersonen für echtes Oktoberfest-Feeling und bringen die Wiesn zu den Teilnehmer*innen nach Hause. München, 4. Mai 2021: Das größte und beliebteste Volksfest der Welt musste auch dieses Jahr aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Event is coming home sorgt jedoch für Ersatz - und bringt die Festzelt-Stimmung zu den Eventteilnehmer*innen nach Hause! Das Eventformat "Online-Oktoberfest" ist ab sofort bestellbar und kann somit auch vor dem eigentlich vorgesehenen Starttermin im September gefeiert werden. Für ein zünftiges Wiesn-Erlebnis im privaten Kreis oder als Unternehmen mit Mitarbeiter*innen und Kund*innen können Eventorganisator*innen auf www.event-is-coming-home.com zwischen fünf vorkonfigurierten All-in-one-Paketen mit bayerischen Gerichten, Original Oktoberfestbier, passender Dekoration und zahlreichen Wiesn-Souvenirs wählen. Diese sind ab 69 Euro und einer Mindestanzahl von zehn Personen bestellbar; nach oben hin ist die Anzahl der Teilnehmer*innen unbegrenzt. Kulinarisch ist für jeden Geschmack das passende Schmankerl dabei: bayerische Weißwürste mit Brezn und Kartoffelsalat, (vegane) Brotzeit, Wiesnhendl oder Oktoberfest-Ente, die frisch zubereitet in Weck-Gläsern verschickt werden und zuhause nur noch zu erwärmen sind. Zuprosten können sich alle Teilnehmer*innen mit Original Oktoberfestbier oder Münchner Craft-Weißbieren. Optional können weitere Getränke wie Crémant, Champagner oder ein Schnaps ausgewählt werden. Für die Bierzeltatmosphäre in den heimischen vier Wänden sorgen Tischdecken, Girlanden, Luftschlangen und Servietten in blauweiß. Abgerundet werden die "Oktoberfest Eventboxen" mit authentischen Souvenirs - wie Wiesnglupperln (Holzwäscheklammern mit Wiesn-Sprüchen zum Anstecken), gebrannten Mandeln, Lebkuchenherzen, nikotinfreiem Schnupftabak und dem typischen Oktoberfest-Maßkrug. Als Unterhaltungsprogramm liefert Event is coming home einen Leitfaden für die perfekte "Wiesn dahoam", unter anderem mit den Spielen "Bayerisch für Anfänger" und "Wiesn-Quiz". Zusätzlich können Give-aways individuell gebrandet und als Erinnerung an das digitale Oktoberfest hinzugefügt werden: Brotzeitbrett, Flaschenöffner, Kochlöffel, Oktoberfest-Grußkarte. Den Schauplatz (Videokonferenz-Anbieter) des Oktoberfests bestimmen die Organisator*innen selbst. Alternativ stellt Event is coming home die Online-Live-Event-Plattform hopin als virtuelle Location zur Verfügung, die Erlebnisse für mehrere tausend Teilnehmer*innen ermöglicht und über die beliebig viele Festzelte beziehungsweise Session-Räume erstellt werden können. Auf den Hauptbühnen kommt das Event-Publikum in den Genuss eines Rahmenprogramms, welches ebenfalls auf der Website von Event is coming home dazubestellt werden kann. Über Event is coming home Das Ende vergangenen Jahres von Tilman Schwarz und Christopher Stunder gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Events in den virtuellen Raum zu transportieren - und dabei physische Elemente zu integrieren, die für eine gelungene Veranstaltung unverzichtbar sind. Das Startup arbeitet mit einem großen Netzwerk etablierter Partner*innen aus der Eventbranche zusammen; echte Erlebnisse können mit wenig Aufwand online zusammengestellt und organisiert werden. Pressekontakt Tilman Schwarz Geschäftsführer Event is coming home GmbH Gustav-Schwab-Straße 13 D-81673 München Telefon: +49 (0) 89 27780 9595 E-Mail: presse@event-is-coming-home.com Website: www.event-is-coming-home.com Web: www.event-is-coming-home.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/event-is-coming-home-gmbh/ Instagram: https://www.instagram.com/event_is_coming_home/ Facebook: https://www.facebook.com/eventiscominghome Zur Mediathek Ende der Pressemitteilung =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: Pressemittelung Event is coming home =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Emittent/Herausgeber: Event is coming home GmbH Schlagwort(e): Events 2021-05-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

