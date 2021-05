Die neuen AI-gesteuerten Sales-Features unterstützen Vertriebsteams mit relevanten Content-Empfehlungen vorgestellt diese Woche beim virtuellen Forrester B2B Summit North America

Seismic, einer der führenden Anbieter im Bereich Sales und Marketing Enablement, stellt heute weitere Details zu seiner AI-Engine Aura vor. Mit Aura bekommen Sales Teams intelligente Handlungsempfehlungen, basierend auf der branchenweit größten Datensammlung von plattforminternen und Drittanbieter-Daten. So können Sales-Mitarbeiter effektiver mit Käufern in Kontakt treten, um sie durch den Sales Funnel zu begleiten, Deals voranzutreiben und neue Möglichkeiten der Umsatzgenerierung aufzudecken.

Vertriebsmitarbeiter müssen häufig abwägen, wie sie ihre Zeit am besten einsetzen. Eine zu große Auswahl an Content, zeitaufwendige Schulungen und andere Aufgaben halten sie von ihren eigentlichen Sales-Tätigkeiten ab. Mit der AI-Engine Seismic Aura muss man nicht mehr raten, welcher Content für einen bestimmten Interessenten der Richtige sein könnte. Aura liefert den Vertriebsmitarbeitern personalisierte, relevante Empfehlungen für Inhalte, basierend auf Daten von Kunden mit einem ähnlichen Käuferprofil. Aura liefert zudem hilfreichen Kontext zu vorangegangenen Interaktionen und solchen mit anderen Unternehmensvertretern. So gewinnt der Vertrieb Zeit, um Beziehungen und Vertrauen mit Käufern aufzubauen und letztendlich mehr Deals zu gewinnen.

"Vertriebsmitarbeiter müssen ihre Aufmerksamkeit auf viele verschiedene Aufgabenfelder aufteilen, was zu Informationsüberflutung und Entscheidungsmüdigkeit bei den nächsten Schritten führen kann. Aura hilft Sales-Mitarbeitern, durch die Informations- und Datenflut durchzusehen, damit sie keine wichtigen Umsatzmöglichkeiten verpassen", erklärt Doug Winter, CEO und Co-Founder von Seismic. "Unsere AI-Engine kombiniert das Beste aus künstlicher und menschlicher Intelligenz, um dem Vertrieb einen klaren Wettbewerbsvorteil und mehr Zeit für Kundeninteraktionen zu verschaffen. Ich kann es kaum erwarten, unseren Seismic-Kunden zu zeigen, was Aura alles für sie tun kann."

Seismic wird diese Woche auf dem Forrester B2B Summit North America ausführlicher über seine Vision von künstlicher Intelligenz sprechen. In einer Session am Dienstag, dem 4. Mai können Teilnehmer mehr über die Rolle von AI im Vertrieb erfahren. Am 4. Mai sprechen Jam Khan, VP Product Marketing Seismic, und Jake Tatel, Global Director, Sales Enablement Productivity Intel, unter dem Titel "How Intel Enables Sales Productivity Through AI" über die wesentliche Rolle von AI bei den zeitraubenden und komplexen Aufgaben, die Sales-Mitarbeitern traditionell das Leben schwer machen.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Seismic und darauf, AI- und Machine Learning- Lösungen in unsere Content Enablement-Prozesse für den Vertrieb zu integrieren", so Tatel. "Die Buyer Experience findet aktuell zuerst digital statt. Deshalb müssen die Vertriebsteams die Käufer mit den bestmöglichen Inhalten im richtigen Moment ansprechen. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um AI zu integrieren und einen produktiveren Vertrieb zu schaffen."

Aly Galvin, leitender Sales Engineer bei Seismic, wird den Teilnehmern des Forrester B2B Summit in einer Produktdemo-Session die "Next Era of AI-Guided Selling" vorstellen. Dabei wird er zeigen, wie sich Vertriebsmitarbeiter mit Seismic Aura durch einen proaktiveren, kontextbezogenen Verkaufsansatz einen Vorteil verschaffen können.

Für weitere Informationen zum neuen AI-gesteuerten Sales-Feature Seismic Aura besuchen Sie Seismic.com/de oder klicken Sie hier, um eine Demo anzufordern.

Über Seismic

Seismic ist eine branchenführende Sales-Enablement-Lösung für Vertrieb und Marketing, die das Zusammenspiel Ihrer Go-to-Market-Teams optimiert. So können beide Teams mit Kunden und Interessenten interagieren und gemeinsam eine Customer Experience gestalten, die das Unternehmenswachstum vorantreibt. Die Storytelling PlatformTM von Seismic bietet Marketingexperten innovative Möglichkeiten, um die Bereitstellung von Inhalten über alle Kanäle zu orchestrieren. Vertriebsteams können mit potenziellen Kunden in jeder Phase der Customer Journey auf eine überzeugende, relevante Weise in Kontakt treten. Mehr als 700 Unternehmen, darunter IBM und American Express nutzen Seismic als ihre bevorzugte Plattform für den Vertrieb. Die Storytelling-PlattformTM von Seismic bietet Schnittstellen zu den wichtigsten Business-Anwendungen, wie z.B. Microsoft, Salesforce, Google und Adobe. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und weitere Niederlassungen in Nordamerika, Australien und Europa. In Deutschland ist das Unternehmen von Düsseldorf aus aktiv.

