Höhere Mieteinnahmen treiben Deutschlands größten Immobilienkonzern Vonovia weiter voran.Zudem profitiert Vonovia von seinen Zukäufen in Schweden, wohnungsnahen Dienstleistungen sowie Neubauten. Im ersten Quartal 2021 legte der operative Gewinn (FFO) im Jahresvergleich um 14,1 Prozent auf 382,9 Millionen Euro zu, wie das DAX-Unternehmen am Dienstag in Bochum bei Vorlage der Quartalszahlen mitteilte. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte Vonovia.Die Miete erhöhte sich in den ...

