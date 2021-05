NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach endgültigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Kochboxenkonzern habe die starken Resultate für das erste Quartal bestätigt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun aber müsse die Entwicklung auf der Konsumentenseite in einer Welt nach den Lockdowns abgewartet werden./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 06:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 06:57 / BST

DE000A161408