NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis habe ihre Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Ausblick habe der Softwareanbieter erwartungsgemäß bestätigt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 02:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 02:14 / EDT

DE000A2YN900