Unterföhring (ots) -- "Ich bin Dein Vater": Sky Q feiert den Star Wars Day am 4. Mai mit brandneuen Kommandos für die Sky Q Sprachfernbedienung- "Was soll ich schauen?": Mit nur einem Tastendruck und ihrer Stimme finden Zuschauer so einfach und schnell wie nie zuvor die persönlichen Lieblingsfilme, Serien, TV-Sender, und Apps und steuern außerdem ganz bequem ihren Sky Q Receiver- Jetzt nachrüsten: Sky Q Sprachfernbedienung für jeden Sky Q ReceiverUnterföhring (ots) - 4. Mai 2021 - Für Millionen "Star Wars"-Fans ist der 4. Mai seit vielen Jahren ein Feiertag. Sky Q würdigt den Star Wars Day deshalb mit neuen großartigen Sprachbefehlen für die beliebte Sky Q Sprachfernbedienung. Ganz einfach Sprachtaste drücken, das Tagesmotto "May the 4th be with you", oder einen der berühmten Sprüche wie Darth Vaders "Ich bin Dein Vater", oder Yodas "Viel zu lernen Du noch hast" einsprechen, schon gelangen Fans direkt auf die "Star Wars"-Seite von Sky Q und finden dort alles, was ihr Herz begehrt, etwa die im Sky Store zum Kauf bereitstehenden Filme der SciFi-Reihe und natürlich die Disney+ App, die alle Filme, Serien und Spin-offs des "Star Wars"-Universums vereint.Einfach loslegen! "Star Wars"-Kommandos für die Sky Q Sprachsteuerung:- "Star Wars"- "Ich möchte Star Wars sehen."- "May the 4th be with you."- "May the force be with you."- "Möge die Macht mit Dir sein."- "Ich bin Dein Vater."- "I am your father".- "Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis..."- "A long time ago in a galaxy far, far away..."- Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen."- "Viel zu lernen Du noch hast.""Was soll ich schauen?": Sky Q hat die passende AntwortDoch nicht nur für "Star Wars" Fans macht die Sprachsteuerung von Sky Q die Auswahl des nächsten Wunschprogramms schneller und einfacher denn je. Sky Q lässt sich mit der Sprachfernbedienung komplett steuern, vom Kanalwechsel, über Vor- und Zurückspulen und Pausieren bis hin zum Öffnen von Apps. Mit dem Kommando "Was soll ich schauen?" etwa erhalten Zuschauer sofort individuell und maßgeschneidert die passende Antwort: In einer Übersicht werden persönliche Empfehlungen, die Top 10 der Woche auf Sky, wichtige Neuheiten, sowie Tipps für Apps wie Disney+, Netflix, oder Prime Video angezeigt. Nutzer haben zudem die Möglichkeit, per Stimme schnell und einfach nach Sendern, Apps, Serien, Filmen und Schauspielern, nach Themen wie "Musik", Action", "Nachrichten" oder "Krimi", oder auch nach ihrem favorisierten Bundesligaclub zu fragen.Die Sky Q Sprachsteuerung zum Ausprobieren! Beliebte und neue Kommandos:- "Brumm Brumm." (Formel 1)- "Filme in UHD."- "Stern des Südens."- "Die Eisernen."- "Wer wird Deutscher Meister?"- "Ich will fit werden."- "Meistgesehene Filme"- "Was hab' ich bei der Formel 1 verpasst?"- "Konzerte."- "Pfotenpower."Sky Q Sprachfernbedienung für alleNeukunden, sowie Sky Kunden, die zu Sky Q wechseln möchten, erhalten ihren neuen Sky Q Receiver inklusive Sky Q Sprachfernbedienung. Kunden, die bereits einen Sky Q Receiver besitzen, haben jederzeit die Möglichkeit, die neue Sky Q Sprachfernbedienung zum Vorteilspreis von 19,99 Euro zu bestellen.