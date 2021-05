Im Spielfilm "21" wird die wahre Geschichte einiger US Studenten erzählt, die in den 90er Jahren in den Casinos von Las Vegas groß abgeräumt haben. Erfolgreich waren sie deswegen, weil sie mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet und Karten gezählt haben.. Sie waren also keine Zocker, sondern arbeiteten mit Mathematik und nutzen einen statistischen Vorteil zu ihren Gunsten. So schafften sie es, mit einer progressiven Anpassung der Einsätze ein System zu kreieren, das die Bank gesprengt hat. Black Jack ...

Den vollständigen Artikel lesen ...