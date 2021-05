Bern (ots) - Eine repräsentative Online-Befragung von SUISSEDIGITAL zum Thema "Sicherheit im Cyberraum" zeigt, dass sich die Schweizer Bevölkerung bei der Nutzung des Internets weitgehend sicher fühlt. Gleichzeitig sorgt sie sich um spezifische Gefahren, die im Cyberraum lauern. Die Befragung wird im Internet weitergeführt.Der Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL hat vor Kurzem eine repräsentative Online-Befragung bei 2050 Personen in der Deutsch- und Westschweiz zum Thema "Sicherheit im Cyberraum" durchgeführt. Die Resultate zeigen, dass sich die Schweizer Bevölkerung bei der Nutzung des Internets im Allgemeinen weitgehend sicher fühlt. Gleichzeitig sorgt sie sich um spezifische Gefahren, die im Cyberraum lauern. So zeigten sich 64% der Befragten über die Nutzung ihrer Daten durch internationale Unternehmen "sehr besorgt". Grosse Sorgen bereiten den Befragten auch die Gefahren durch Phishing (62%), Identitäts-Diebstahl und -Missbrauch (60%), Hackerangriffe (58%) und den Diebstahl von persönlichen, sensiblen Daten (53%).Akzeptanz für elektronische Identität durch BehördenDeutlich weniger Sorgen macht sich die Bevölkerung hinsichtlich des Risikos, durch die Schweizer Behörden überwacht zu werden: Nur 29% der Befragten zeigten sich diesbezüglich "sehr besorgt". So ist es auch nicht erstaunlich, dass sich 69% der Befragten hinsichtlich der Bereitstellung einer elektronischen Identität durch die Behörden als "nicht besorgt" oder "kaum besorgt" zeigten. Demgegenüber äusserten sich 55% der Befragten als "sehr besorgt" über die Bereitstellung einer elektronischen Identität durch private Anbieter. Details zu den Resultaten der Befragung finden sich im beigefügten PDF.Befragung wird weitergeführtDie Befragung wird weitergeführt und kann im Internet anonym ausgefüllt werden. Sie ist auf der gleichen Seite verfügbar wie der "Security-Check", den SUISSEDIGITAL letztes Jahr lanciert hat. Der Online-Test, der in zwei Schwierigkeitsstufen verfügbar ist, soll die Öffentlichkeit für die Gefahren des Cyberraums sensibilisieren. Dazu dienen auch ein ausführliches Glossar und zwei Merkblätter, die kostenlos heruntergeladen werden können. Der Test, die Befragung sowie die entsprechenden Resultate, die laufenden aktualisiert werden, finden sich unter https://securitycheck.suissedigital.ch------------------------------------------------------------------------------------SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 180 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über 3 Millionen Wohn- und Geschäftseinheiten mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.Pressekontakt:Matthias Lüscher, Leiter Public Relations, Tel: 031 328 27 28, info@suissedigital.chOriginal-Content von: SUISSEDIGITAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010502/100869935