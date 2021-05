München (ots) - Sein neuer, bereits neunter Fall "Bretonische Spezialitäten" führt Pasquale Aleardi alias "Kommissar Dupin" am Donnerstag, 6. Mai 2021, in die bretonische Korsaren-Stadt Saint-Malo. Hinter den steinernen Festungsmauern der malerischen Hafenstadt muss er den Mord an einer Spitzenköchin aufklären. Pikantes Detail: Die Tote wurde vor Dupins Augen von ihrer eigenen Schwester erstochen. Unter der Regie von Bruno Grass (Kamera: Tobias Schmidt) deckt Kommissar Dupin hinter dem vermeintlich offensichtlichen Mordfall ein jahrzehntealtes Familiendrama auf, das noch heute seine Opfer fordert. Als Vorlage für das Drehbuch von Eckhard Vollmar diente erneut der gleichnamige Roman-Bestseller von Jean-Luc Bannalec.Neben Pasquale Aleardi spielen Jan Georg Schütte, Franziska Wulf, Nadja Becker, Hedi Kriegeskotte, Peter Franke, Thomas Niehaus, Michael Kausch, Franziska Junge, Max Koch, Bettina Burchard, Till Wonka u. v. a.Das Erste zeigt den neunten Film der international überaus erfolgreichen ARD-Degeto-Reihe "Kommissar Dupin" am 6. Mai 2021 um 20:15 Uhr. "Bretonische Spezialitäten" steht ab 4. Mai und noch sechs Monate nach der Erstausstrahlung in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit."Kommissar Dupin" ist eine Produktion der filmpool fiction (Produzenten: Iris Kiefer, Mathias Lösel) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten". Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).Weitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/kommissar-dupin/index.html. Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download, Fotos über www.ard-foto.de.Pressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin Fuchs,mobil: 0173 / 5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deMichaela Niemeyer, Michaela Niemeyer MediaTel.: 030/944 06 149, E-Mail: mail@michaelaniemeyer.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4905878