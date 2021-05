Frankfurt (ots) - Hey Google-Sondermodelle kombinieren die Technologie von Google mit der Coolness und dem ikonischen Design der Modellfamilie Fiat 500. Einfache und innovative Lösungen zur Konnektivität erleichtern den Alltag und ergänzen den einzigartigen Stil der Fahrzeuge. "Hey Google" ermöglicht durch die Applikation Mopar® Connect und den in "My Fiat" integrierten Google Assistenten die Interaktion mit den Sondermodellen von Fiat 500 und Fiat 500X auf intuitive Weise auch über größere Distanzen. Mit den Fiat Sondermodellen drückt der Google Assistent erstmals einem Auto seinen Stempel auf, und zwar im exklusiven Stil des Fiat 500. Von allen Modellen der Familie Fiat 500 wurden seit 2007 mehr als 3,5 Millionen Stück verkauft. Fiat 500 und Fiat 500X haben eine gemeinsame Seele, richten sich aber an unterschiedliche Zielgruppen.Fiat und Google haben unter dem Titel "500 Hey Google" eine exklusive Partnerschaft gegründet. Diese Bezeichnung tragen zwei neue Sondermodelle des Fiat 500 und Fiat 500X, in der erstmals die Technologie des Google Assistenten auf den Fiat 500 und seine Welt der Coolness und des ikonischen Designs trifft. Die Sondermodelle sind mit der Applikation Mopar® Connect und dem in "My Fiat" integrierten Assistenten von Google ausgestattet. Mit ihm lässt sich eine Verbindung zum Fahrzeug herstellen, auch über größere Distanzen. Per Sprachbefehl können Informationen über das Auto angefordert werden, um mit ihm zu interagieren. Benötigt wird dazu ein Smartphone oder das smarte Display Google Nest Hub, das im Welcome-Kit enthalten ist, mit dem die Sondermodelle der Hey Google-Familie ausgestattet sind. Diese Technologie ermöglicht eine benutzerfreundliche und innovative Konnektivität, die den Alltag noch einfacher macht.Eines der Erfolgsgeheimnisse des Fiat 500 ist, dass er immer auf der Höhe der Zeit bleibt. Und jetzt schlagen die Sondermodelle der Hey Google-Serie ein weiteres neues Kapitel in der Historie der Modellfamilie auf. Die Interaktion mit dem Fahrzeug ist überall möglich, sogar dann, wenn man selbst nicht im Fahrzeug sondern beispielsweise auf dem heimischen Sofa sitzt. Es genügt, per Sprachbefehl "Hey Google, frag MyFiat..." das System zu aktivieren, um zum Beispiel herauszufinden, wo das Fahrzeug geparkt ist, wie viel Kraftstoff noch im Tank ist, wie die Adresse der nächstgelegenen autorisierten Werkstatt lautet oder welchen Stand der Tageskilometerzähler anzeigt. Auch ob die Autotüren oder der Kofferraum verschlossen sind, lässt sich so aus der Distanz feststellen.Im Zusammenspiel mit Mopar® Connect, das in der Serienausstattung der Hey Google Sondermodelle enthalten ist, liefert der Google Assistent alle Informationen zum Status des Fahrzeugs, zum Standort des Autos und den zurückgelegten Fahrten. Diese Daten sind auch für Flottenmanager wertvoll. Das System kann darüber hinaus Befehle senden, beispielsweise zum Ver- und Entriegeln der Türen oder zu Lichtsignalen. MyFiat macht es einfacher denn je, mit dem eigenen Fahrzeug verbunden zu sein. Das System ist immer einsatzbereit, gesteuert per Stimme und verbunden über Mobiltelefon, über andere Smart Devices oder über das Display von Google Nest. MyFiat Action ist darüber hinaus in der Lage, Nachrichten zu versenden, wenn beispielsweise ein Diebstahlversuch stattfindet, das Fahrzeug einen zuvor definierten Bereich verlässt oder eine Geschwindigkeitsbeschränkung überschritten wird.Der Stil der Hey Google SondermodelleBeim Fiat 500 steht Design immer an erster Stelle. Bei den Hey Google-Sondermodellen treffen der Stil des Fiat 500 und die Technologie von Google zusammen. Das sichtbare Ergebnis ist eine coole Lackierung, ein Spiel mit den Farben Weiß und glänzendem Schwarz für Dach und Spiegelkappen. Diese Kombination ist eine Referenz an die leere Seite der Internet-Suchmaschine. Eine "Hey Google" Plakette ist auf den Kotflügeln der Sondermodelle angebracht. Außerdem sind die B-Säulen mit grafischen Elementen verziert, die vom Google Logo inspiriert sind. Im Innenraum setzt sich das gleiche Motiv auf den neu gestalteten Sitzbezügen fort, die mit dem Label "Hey Google" bestickt sind. Die silber lackierte Verkleidung des Armaturenbretts ist mit einem weißen 500-Logo versehen. Auf dem Begrüßungsbildschirm des 7,0-Zoll-Touchscreens des Infotainmentsystems erscheint die charakteristische Molekülgrafik, die sich in das G von Google verwandelt und schließlich auf das Markenzeichen von Fiat wechselt.Alle Komponenten dieser Sondermodelle sind darauf ausgelegt, die Nutzung der Technologie im Fahrzeug noch einfacher zu machen. Unterstrichen wird dies durch ein serienmäßiges Welcome-Kit. Diese mit dem Logo von "Hey Google" verzierte Tasche enthält den Google Nest Hub, das dank exklusivem Aufkleber im speziellen Fiat 500 Design gehalten ist. Das Welcome-Kit bietet darüber hinaus ein Cover für den Fahrzeugschlüssel sowie eine Bedienungsanleitung, die in vier einfachen Schritten die Systemeinstellungen und die Möglichkeiten der Interaktion mit dem Fahrzeug beschreibt.Der Fiat 500 Hey GoogleDas Sondermodell Fiat 500 Hey Google ist an der zweifarbigen Lackierung in Weiß und glänzendem Schwarz sowie 15-Zoll-Leichtmetallrädern zu erkennen. Im dunkel ausgekleideten Innenraum werden die Passagiere von höhenverstellbaren Sitzen und dem Soft-Touch-Sportlenkrad mit integrierten Bedienelementen empfangen. Die silber lackierte Verkleidung des Armaturenbretts ist mit einem weißen 500-Logo versehen. Zur Serienausstattung des Fiat 500 Hey Google zählen außerdem die Geschwindigkeitsregelanlage, das zu Google AndroidTM und Apple CarPlay* kompatible Entertainmentsystem Uconnect 7" DAB-Radio, das mit sechs Lautsprechern und der Applikation Mopar® Connect ausgestattet ist. Der neue Fiat 500 Hey Google ist als Limousine und Cabriolet verfügbar. Als Antrieb dient ein Benziner mit Mild-Hybrid-Technologie, der 51 kW (70 PS) leistet und die finale Version der Emissionsnorm Euro 6D erfüllt. Als Karosseriefarben stehen auch Gelato Weiß, Carrara Grau, Vesuvio Schwarz, Pompeii Grau und Italia Blau zur Verfügung.Fiat 500X Hey GoogleAuch der Fiat 500X Hey Google ist in der Bicolore-Lackierung Gelato Weiß mit schwarzem Dach erhältlich. 16-Zoll-Leichtmetallräder, Nebelscheinwerfer und abgedunkelte Fensterscheiben hinten verleihen dem italienischen Crossover einen urbanen Look. Der Innenraum ist durch neu gestaltete Sitze, die silberne Armaturenbretteinlage mit weißem 500-Logo, Soft-Touch-Lenkrad mit Multifunktionstasten, höhenverstellbaren Fahrersitz und Armlehne vorne aufgewertet. Zur Serienausstattung gehört außerdem ein umfangreiches Technologiepaket, darunter Parksensoren hinten, Regen- und Lichtsensor sowie das Uconnect 7" HD-Touchscreen-Radio mit sechs Lautsprechern. Das Entertainmentsystem ist mit Android AutoTM und Apple Car Play* kompatibel und bietet die Applikation Mopar® Connect. Die Motorenpalette besteht aus zwei Euro 6D-konformen Benzinern und zwei Multijet-Turbodieseln. Die Benziner stammen aus der Firefly-Baureihe und leisten mit 1,0 Litern Hubraum 88 kW (120 PS) und 110 kW (150 PS) aus 1,3 Litern Hubraum. Die Turbodiesel haben 1,3 beziehungsweise 1,6 Liter Hubraum und leisten 70 kW (95 PS) beziehungsweise 96 kW (130 PS). Für die Karosserie stehen auch die Farben Passione Rot, Gelato Weiß, Argento Grau, Moda Grau, Cinema Schwarz, Italia Blau und Cinema Schwarz zur Wahl.Jung und cool - zwei Versionen, eine SeeleMit 3,5 Millionen verkauften Einheiten seit 2007 ist es die Modellfamilie Fiat 500 gewohnt, mit neuen Technologien Schritt zu halten. Obwohl sie die gleiche DNA teilen - die perfekte Mischung aus ikonischem Design, Frische und Coolness als italienisch inspiriertes Erfolgsgeheimnis - zielen Fiat 500, und Fiat 500X auf unterschiedliche Kunden ab. Der Fiat 500 ist seit 1957 die Ikone der Marke, das Stadtauto schlechthin. Der neue, vollelektrisch angetriebene Fiat 500 hat schon in seinem Premierenjahr 2020 einen Rekordmarktanteil von 17,7 Prozent in Europa erzielt. Der Fiat 500X wiederum der typisch italienische Crossover. Gemeinsam haben sie ihre Fähigkeit bewiesen, auf die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Gelungen ist dies auch dank zahlreicher Sondermodelle, die in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern entstanden. Ausgehend von gemeinsamen Werten und unter Beibehaltung der Grundwerte des Fiat 500 erobern diese Sondermodelle neue Bereiche, von der Mode über Design und Luxus bis hin zu Musik und den neuesten Entwicklungen in der Welt der Technologie. 2018 erschien beispielsweise das Sondermodell Fiat 500 Mirror, das sich an ein betont technikaffines Publikum richtete. Den 120. Geburtstag von Fiat im Jahr 2019 feierten die Sondermodelle Fiat 500 120TH mit moderner Konnektivität und hoher Eleganz.Die neuen Hey Google Sondermodellen von Fiat 500 und Fiat 500X knüpfen an den Erfolg von Fiat 500 Mirror und Fiat 500 120TH an, von denen über 50.000 Einheiten verkauft wurden. Mit den Hey Google Sondermodellen setzt Fiat jetzt seine Reise durch die Welt der Innovationen fort.Das Angebot der FCA BankDie FCA Bank unterstützt den Marktstart der neuen Modelle Fiat 500 Hey Google und Fiat 500X Hey Google mit einem umfangreichen Angebot an Leasing- und Finanzierungsprogrammen. Kunden können sich für eines der folgenden Produkte entscheiden:- Finanzierung oder Maßkredit: Klassisches Modell, bei dem der Käufer sein Fahrzeug über Monatsraten bezahlt.- Formula: Die ideale Variante für Kunden, die immer ein neues Fahrzeug besitzen und nur während der Gebrauchsdauer dafür zahlen wollen. Am Ende der Vertragslaufzeit besteht die Wahlmöglichkeit zwischen Anschlussfinanzierung, Kauf oder Rückgabe.- Leasing: Die Lösung für Kunden, die das Fahrzeug nicht unbedingt selbst besitzen wollen.Die Angebote der FCA Bank zu den Hey Google Sondermodellen der Fiat 500 Familie richten sich nicht nur an Privatkunden, sondern auch an Unternehmen und Selbstständige. Über Leasys, ein Tochterunternehmen der FCA Bank-Gruppe können darüber hinaus Langzeitmieten vereinbart werden, auf Wunsch inklusive Versicherung und Servicevertrag. Zu den weiteren Dienstleistungen der FCA Bank zählen unter anderem Teilkasko- und Vollkasko-Versicherungen, GAP Versicherungen, Garantie-Erweiterungen, Restschuldversicherungen - auch Versicherungen gegen unverschuldeten Verlust des Arbeitsplatzes - sowie Serviceverträge.* Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte im Internet unter https://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html. (https://www.mopar.com/en-us/care/bluetooth-pairing.html)Car Play, iPhone und Siri sind geschützte Marken der Apple Inc.Android, Android Auto, Google Play und andere Marken sind geschützte Marken der Google Inc.** Quelle: PdA©/IRI 01/2020. Umfrage unter 12.000 italienischen Verbrauchern, zu einer Auswahl von in Italien verkauften Produkten. Prodottodellanno.it, Kategorie "Automotive Rental Services": Leasys Miles ist "Produkt des Jahres 2021 für Innovation".VerbrauchswerteFiat 500 Hybrid GSE 1.0 51 kW (70 PS) 4,1 l/100 km*** 93 g/m***Fiat 500X 1.0 FireFly 88 kW (120 PS) 5,9 l/100 km*** 135 g/m***Fiat 500X 1.3 FireFly 110 kW (150 PS) 6,2 l/100 km*** 140 g/m***Fiat 500X 1.3 Multijet 70 kW (95 PS) 4,6 l/100 km*** 121 g/m***Fiat 500X 1.6 Multijet 96 kW (130 PS) 5,0 l/100 km*** 130 g/m****** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) und CO2-Emission kombiniert (g/km) nach dem gesetzlichen Messverfahren NEFZ. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier (https://www.dat.de/fileadmin/media/LeitfadenCO2/LeitfadenCO2.pdf) unentgeltlich erhältlich ist.