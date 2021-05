Das Elektronikunternehmen KATEK hat am Dienstag den Sprung an die Frankfurter Börse gewagt.KATEK-Aktien wurden zu einem Erstkurs von 27,90 Euro gehandelt und begannen ihre Börsengeschichte damit 21,3 Prozent über dem Ausgabepreis, welcher am Montag auf 23 Euro festgesetzt worden war. Der Emissionskurs lag damit im Mittelfeld der zuvor angegeben Preisspanne von 21 bis 26 Euro je KATEK-Aktie. ...

