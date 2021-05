Während vor einigen Wochen noch Gerüchte die Runde machten, dass Microsoft Discord aufkauen möchte, hat Sony nun den ersten Schritt getan: Sie kündigten an, eine Partnerschaft mit dem Gaming-Messenger eingegangen zu sein. In einem schlichten Blogpost auf der Seite von Sony Interactive Entertainment (SIE) kündigte das Unternehmen eine Partnerschaft an, die das Erleben von Multiplayer-Spielen im Playstation-Ökosystem wohl stark verändern dürfte. SIE ist eine Minderheitsbeteiligung eingegangen und möchte nun Discord und das Playstation Network enger miteinander verbinden. Discord ist ein Client für Chats, Sprach- ...

