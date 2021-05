Die Stimmung steigt aktuell weiter an. Nicht nur unter den Anlegern selbst, sondern auch in der Wirtschaft. So ist beispielsweise der ifo-Geschäftsklimaindex, welcher die aktuelle Lage sowie die Erwartung in den kommenden sechs Monaten bei rund 9.000 Firmen abfragt, im April weiter angestiegen. Zwar notiert dieser immer noch unter der runden Zahl von 100 Punkten, allerdings hellt sich das Bild weiter auf. Auch der Einkaufsmanagerindex unterstreicht diese Erkenntnis. Dieser ist insofern interessant, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...