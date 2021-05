Hannover/ München (ots) -- Löwenstark Online Marketing verstärkt Expansionskurs- Partnerschaft für Wachstum und langfristige NachfolgeplanungHannover/ München (ots) - Die HANNOVER Finanz Gruppe erwirbt gemeinsam mit ARCUS Capital aus München die Mehrheit an der Löwenstark Gruppe. Zusammen halten die Investoren zukünftig mehr als 75 Prozent der Anteile an dem führenden Online Marketing-Dienstleister aus Braunschweig. In der strategischen Partnerschaft mit Unternehmensgründer Marian Wurm - der signifikant beteiligt bleibt - und dem Management-Team rund um Löwenstark-CEO Hartmut Deiwick soll das Wachstum weiter ausgebaut und die langfristige Nachfolgeplanung geregelt werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart."Investitionen in Unternehmen mit Fokus auf Digitalisierung sind inzwischen ein signifikanter Teil unseres Portfolios. Mit Löwenstark haben wir ein weiteres Online-Unternehmen von uns überzeugen können. Wir sehen viel Potenzial in der Braunschweiger Agenturgruppe, die zu den führenden Online-Marketing-Dienstleistern in der D-A-CH-Region gehört. Auch die Partnerschaft mit der in der Online-Branche erfahrenen Beteiligungsgesellschaft ARCUS ist ein Gewinn für unser Netzwerk", sagt der Vorstandsprecher der HANNOVER Finanz Goetz Hertz-Eichenrode zur jetzt abgeschlossenen Beteiligung an der Löwenstark-Gruppe. Mit Beteiligungen an unterschiedlichsten Spezialisten für Software, E-Commerce oder Digitalisierung, wie der Corporate Planning AG, der Media Concept GmbH oder der Agentur Markenfilm verfügt der Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz über viel Erfahrung in der Marketing- und Digitalbranche."Löwenstark bietet seinen Kunden einen echten ganzheitlichen Beratungs- und Lösungsansatz an, der insbesondere im KMU Segment seinesgleichen sucht. Darüber hinaus sehen wir aufgrund der positiven Markttreiber und der hoch automatisierten Unternehmensprozesse starkes Wachstumspotenzial. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen gemeinsam mit HANNOVER Finanz und dem Management in den kommenden Jahren auf seinem Erfolgskurs zu unterstützen und die Weichen für weiteres Wachstum zu stellen", sagt Stefan Eishold, CEO der ARCUS, zur Beteiligung an der Löwenstark Gruppe.Marian Wurm, Gründer von Löwenstark: "Mit ARCUS und der HANNOVER Finanz haben wir die richtigen Partner für die strategische Weiterentwicklung von Löwenstark gefunden. Mit ihrer umfassenden Branchen- und Managementerfahrung sowie den zahlreichen Kontakten im deutschen Mittelstand werden sie uns bei den nächsten Wachstumsschritten aktiv unterstützen."Hartmut Deiwick, CEO der Löwenstark Gruppe sieht Vorteile der Partnerschaft insbesondere im Hinblick auf die Innovationskraft: "Unsere neuen Gesellschafter bringen die entsprechende Technologieoffenheit mit. Wir sehen hier den gleichen Anspruch auf allen Seiten als Ausgangspunkt für noch mehr Full-Service bei Löwenstark. Wir werden die neuen Möglichkeiten außerdem dazu nutzen, die Digitalberatung noch mal auf ein neues Level zu heben."Bei der Durchführung der Transaktion arbeitete das Deal Team der HANNOVER Finanz mit folgenden Beratern zusammen: Ebner Stolz GmbH & Co. KG (Financial und Tax Due Diligence), eccelerate GmbH (Commercial Due Diligence), KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Legal Due Diligence), Gütt Olk Feldhaus Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB (Finanzierung).Zum Deal Team der HANNOVER Finanz GmbH gehörten bei dieser Transaktion: Goetz Hertz-Eichenrode, Sprecher des Vorstands, Jörg Caesar, Partner, Dr. Christina Silberberger, Partnerin und General Counsel, Rüdiger Pohl, Investment Manager und Gerrit Baumecker, Investment Associate.Zum Deal Team der ARCUS Capital AG gehörten: Stefan Eishold, Vorstand, Maximilian Vogel, Investment Manager und Daniel Bachmeier, Investment Manager.Über Löwenstark - www.loewenstark.comDie Löwenstark Digital Group GmbH gehört mit über 5.000 Kundenprojekten seit 19 Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Digital-Dienstleistern für Online-Marketing in der DACH-Region. Über 150 Mitarbeiter sind an zehn Standorten in allen Disziplinen des Online-Marketings für nationale und internationale Kunden entlang der Maxime "gründliche Analyse, konsequente Optimierung und nachhaltige Erfolge" tätig. Die Schwerpunkte liegen auf ganzheitlichen Lösungen im Bereich Performance Marketing (Suchmaschinen-Optimierung, Suchmaschinen-Marketing, Marktplatz-Marketing), Brand Marketing (Reputationsmanagement, Social Media-, Affiliate-, und E-Mail-Marketing), sowie Webentwicklung (CMS, Shopsysteme und Usability Optimierung). Zum Kundenkreis gehören mehr als 500 nationale und internationale Unternehmen.Pressekontakt: Alexander Hundeshagen, Löwenstark Digital Group GmbHTel.: 0531-213 605 546, E-Mail: a.hundeshagen@loewenstark.comÜber die HANNOVER Finanz Gruppe - www.hannoverfinanz.deDie 1979 gegründete HANNOVER Finanz verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung als Eigenkapitalpartner für den Mittelstand. Das Private-Equity-Haus mit Sitz in Hannover und einem Büro in Wien gehört zu den ersten Wagniskapitalgebern für die D-A-CH-Region in Deutschland und ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft in zweiter Generation. Namhafte Unternehmen wie Fielmann, Rossmann oder AIXTRON haben ihr Wachstum mit Beteiligungskapital der HANNOVER Finanz realisiert und die unternehmerische Begleitung in Anspruch genommen. Seit der Gründung hat der Eigenkapitalpartner für den Mittelstand über 250 Projekte abgeschlossen und über zwei Milliarden Euro investiert. Beteiligungsanlässe sind hauptsächlich Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen solider mittelständischer Unternehmen ab 20 Millionen Euro Jahresumsatz. Neben Mehrheitsbeteiligungen übernimmt die HANNOVER Finanz Gruppe als eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften in Deutschland auch Minderheiten. Aktuell gehören 35 Unternehmen zum Portfolio.Redaktion/Kontakt: Jantje Salander, Lt. Unternehmenskommunikation, HANNOVER Finanz Gruppe, mobil: 0160 6 33 72 04, E-Mail: salander@hannoverfinanz.deÜber die ARCUS Capital AG - www.arcuscapital.deARCUS Capital AG ("ARCUS") ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München, die sich auf Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen in der DACH-Region fokussiert. Als unabhängiger Investor mit einem flexiblen Anlagehorizont investiert ARCUS eigenes Kapital sowie das Kapital ausgewählter Co-Investoren. Ziel der Beteiligungsstrategie ist es, als unternehmerischer Partner gemeinsam mit dem Management die Gesellschaften weiter zu entwickeln. Dazu bringt das ARCUS Team seine langjährige Erfahrung als Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen und sein Praxiswissen auf den Gebieten Strategieentwicklung, Finanzen und Unternehmenszukäufen mit ein. Aktuell besteht das Firmenportfolio aus Industrie-, Medien- und Online-Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von ca. 300 Millionen Euro. Mehr unter:Pressekontakt: Markus Jähnig, Public Relations & Redaktion, Siccma Media GmbHTel. 0221 348038 24, E-Mail:jaehnig@siccmamedia.dePressekontakt:Jantje Salander, Lt. Unternehmenskommunikation, HANNOVER Finanz Gruppe, mobil: 0160 6 33 72 04, E-Mail: salander@hannoverfinanz.deOriginal-Content von: HANNOVER Finanz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51454/4905946