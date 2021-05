Der amerikanische Industriekonzern Trinity Industries Inc. (ISIN: US8965221091, NYSE: TRN) wird eine Quartalsdividende von 0,21 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausschütten. Die Ausschüttung erfolgt am 30. Juli 2021 (Record date: 15. Juli 2021). Damit zahlt das Unternehmen mit Sitz in Dallas, im US-Bundesstaat Texas, auf das Gesamtjahr gerechnet unverändert 0,84 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen ...

