Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete durchwachsen in die neue Handelswoche, so die Analysten der Helaba.Anfängliche Gewinne seien gefolgt gewesen von einer Kursschwäche bis 169,47. Am Ende sei der Future wenig verändert aus dem Handel gegangen. Die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes in Italien und Spanien würden eine allmähliche Erholung signalisieren und dürften die Risikoaversion der Marktteilnehmer tendenziell reduzieren. Am Primärmarkt werde heute Österreich mit zwei Anleihen aktiv. Die 10J-Rendite der Benchmarkanleihe rentiere momentan bei 0,06%. ...

