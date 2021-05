AUDNZD setzt die Aufwärtsbewegung fort, die nach einem Test des Bereichs bei 1,0725 in der letzten Woche begonnen wurde. In diesem Bereich befinden sich verschiedene Unterstützungen - der SMA200, die untere Grenze des Aufwärtstrendkanals und das 50% Retracement der im August 2020 begonnenen Abwärtsbewegung. Das Paar hat den ersten Widerstand erreicht - den Bereich bei 1,0800, der durch frühere Kursreaktionen und das 61,8% Retracement markiert ist. Die Reserve Bank of Australia hat die Zinsen und ...

