Händler fügten ihren Open Interest-Positionen an den Gold-Futures-Märkten am Montag mehr als 14K Kontrakte hinzu und erreichten damit den zweiten Anstieg in Folge, so die vorläufigen Zahlen der CME Group. Das Volumen folgte dem Beispiel und stieg um rund 29,5K Kontrakte. Goldpreis nimmt 1.800 $ ins Visier Der Goldpreis begann die Woche mit einer soliden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...