Die Wertschätzung für die Bayer-Aktie hat sich an der Börse am Dienstag kaum geändert. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 53,43 Euro. Einen minimalen Wertverlust von 0,26 Prozent zeigt die Kurstafel für der Anteilsschein von Bayer an. Die Wertschätzung der Investoren für das Papier ist damit nahezu unverändert gegenüber dem Vortag geblieben.

