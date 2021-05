Köln (ots) - Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der Mitarbeitenden bei PENNY um 3,9 Prozent auf rund 29.000 Beschäftigte. Rund 950 junge Menschen (+4,2%) absolvieren derzeit eine Ausbildung bei dem Discounter. Die Anzahl der Bewerbungen insgesamt stieg im Vergleich zu 2019 um rund 80 Prozent.Trotz oder gerade wegen dieser positiven Entwicklungen startet PENNY am Mittwoch (05.05.) eine multi-medial (Print, Online-Video, Typo-Animationen für Social/Digital Media) angelegte Arbeitgeberkampagne. Unter dem übergreifenden Motto "Du kannst alles sein, außer egal." spricht das Unternehmen zielgruppenspezifisch sowohl potenzielle Bewerber an als auch Mitarbeitende, die bereits im Markt, der Logistik oder der Zentrale für PENNY tätig sind."Mit der neuen Arbeitgeberkampagne wollen wir die Bedeutung eines jeden Mitarbeitenden klar herausstellen. Zugleich wollen wir ermutigen, selbstbewusst und selbstbestimmt zu sein. Als Arbeitgeber wollen wir unsere Mitarbeitenden fordern und fördern. Denn unsere Mitarbeitenden sind uns eben nicht egal, daher das Kampagnenmotto", so Dr. Daniela Büchel, Bereichsvorstand der REWE Group.Zahlreiche Printwerbemittel und Bewegtbild-Formate transportieren das zentrale Kampagnenmotto in die verschiedenen digitalen und analogen Kommunikationskanälen. "So erreicht unsere Botschaft "Du kannst" unsere Zielgruppe konkret und vermittelt die Werte, die uns als Arbeitgeber wichtig sind: Offenheit, Toleranz, Wertschätzung und Vertrauen sowie darüber hinaus vielfältige Karriere-Möglichkeiten," so Dr. Büchel weiter.Parallel wurde die Karriere-Webseite des Unternehmens komplett überarbeitet und dem geänderten Nutzungsverhalten entsprechend des Mobile-First-Ansatzes angepasst. Mittlerweile erfolgen 75 Prozent der Seitenaufrufe über mobile Endgeräte. Entsprechend wurden auch die Ladezeiten gezielt optimiert. Der Einstieg in die Stellenbörse wurde vereinfacht und intuitiver gestaltet. Durch verschiedene neue Module erhalten Interessierte und Bewerber mehr Transparenz über die möglichen Karrierewege und Ausbildungsberufe.Link zum Arbeitgeberfilm: https://youtu.be/5a1CEJ0b9UU (https://www.youtube.com/watch?v=5a1CEJ0b9UU)PENNY erzielte 2020 allein in Deutschland mit 2.150 Filialen und rund 29.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 8 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/4906026