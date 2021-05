Amsterdam (ots) -- Die niederländische Neobank bunq hat bereits drei Millionen Bäume für den Klimaschutz finanziert, davon allein eine Million in diesem Jahr.- Kund:innen der Online-Bank können mit grünem Konto innerhalb von zwei Jahren klimaneutral werden.- bunq veröffentlicht Climate Action Report und will Ziele des Pariser Klimaabkommens übertreffen.Amsterdam (ots) - Die niederländische Neobank bunq hat bereits drei Millionen Baumpflanzungen in Afrika finanziert, davon allein eine Million in diesem Jahr. Mit Easy Green, dem grünen Smartphone-Konto von bunq, können Kund:innen pro ausgegebenen 100 Euro einen Baum pflanzen lassen und damit ihre CO2-Emissionen innerhalb von zwei Jahren ausgleichen.[1] Durchschnittlich pflanzt bunq in Kooperation mit der Non-Profit-Organisation Eden Reforestation Projects monatlich 24 Bäume pro Easy Green Kund:in. Im europäischen Vergleich wählen Kund:innen aus Deutschland das grüne Konto am häufigsten, vor den beiden anderen Konto-Optionen Easy Money und Easy Travel.bunq veröffentlicht Climate Action ReportUm den Klimaschutz aktiv voranzutreiben, hat bunq im April 2021 als erste Neobank einen Climate Action Report veröffentlicht.[2] Die Bank arbeitet schon jetzt CO2-neutral und plant in Zukunft die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens zu übertreffen. Aus diesem Grund investiert bunq in nachhaltige Unternehmen und Projekte, die einen direkten, positiven Einfluss auf die CO2-Reduzierung haben, zum Beispiel in grüne Anleihen. Traditionelle Banken finanzieren mit ihren Investitionen laut einem Bericht des Rainforest Action Networks weiterhin den Abbau fossiler Brennstoffe.[3]Ali Niknam, Gründer und CEO von bunq, erklärt: "Innovative Technologie kann helfen, den Klimawandel zu stoppen - auch in der Finanzwelt. Deshalb sehen wir es bei bunq als unsere Aufgabe, gemeinsam mit unseren Kunden Banking neu zu denken. Wir wollen Zeit, Geld und CO2 sparen. Wir müssen alle zusammen für einen grünen Planeten kämpfen."bunq bietet uneingeschränktes Online-Banking dank deutscher KontonummernDas Angebot der niederländischen Neobank findet großen Zuspruch. Laut der Financial Times ist bunq die am schnellsten wachsende Online-Bank Europas.[4] Seit Ende April 2021 bietet bunq Kund:innen in Deutschland lokale Kontonummern an. Mit der Einführung der DE IBAN können Kund:innen alle Kontofunktionen ohne IBAN-Diskriminierung nutzen, da die Kontonummer bei sämtlichen Zahlungsvorgängen akzeptiert wird.bunq bietet drei verschiedene Optionen an: Easy Green, Easy Money und Easy Travel. Jedes Angebot enthält Konto, Kreditkarte und Budgetierungs-App. Nutzer:innen können beispielsweise regelmäßige Ausgaben gesammelt überblicken und Einnahmen automatisch kategorisieren. Ein Konto kann innerhalb von fünf Minuten über die bunq-App eröffnet werden. Neukund:innen können den digitalen Kontoservice 30 Tage kostenlos testen.[1] Baumarten reduzieren CO2 unterschiedlich. Der Berechnung von bunq unterliegt die Annahme, dass Bäume durchschnittlich 12,3 kg CO2 pro Jahr binden können. Die europäische Pro-Kopf-CO2-Emission wurde mit 7.000 Tonnen pro Jahr angenommen. www.bunq.com/blog/does-supergreen-really-let-you-become-co2-free-in-less-than-2-years[2] bunq's Investments and the Climate (https://www.bunq.com/de/assets/media/legal/en/bunq-and-the-climate.pdf)[3] Banking_on_Climate_Change__2020_vF.pdf (ran.org) (https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/03/Banking_on_Climate_Change__2020_vF.pdf)[4] FT 1000: the fifth annual list of Europe's fastest-growing companies | Financial Times (https://www.ft.com/content/8b37a92b-15e6-4b9c-8427-315a8b5f4332)Pressekontakt:PressekontaktMonika Groewe // monika.groewe@ressourcenmangel.de // +49 (0) 151 214 76 340ressourcenmangel a/d panke GmbH // schlesische straße 26 // 10997 berlinOriginal-Content von: bunq B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155221/4906097