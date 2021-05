Unterföhring (ots) - 4. Mai 2021. Zum ersten Mal machen SAT.1 und Pyjama Pictures ("jerks.") gemeinsame Fiction-Sache. Für die achtteilige Familienserie "Nachricht von Mama" (AT) laufen derzeit die Dreharbeiten in Hamburg. Jessica Ginkel und Golo Euler spielen die Hauptrollen in der Geschichte eines jungen Witwers, dessen Frau ihm und den gemeinsamen Kindern hunderte Videonachrichten voller Humor und Lebensratschläge hinterlassen hat.Carsten Kelber, Geschäftsführer und Produzent von Pyjama Pictures GmbH, über das Projekt: "Bei aller Dramatik erzählen wir eine lebensbejahende Familiengeschichte - ein Plädoyer für das Leben nach einem schlimmen Schicksalsschlag. Die ganz große emotionale Bandbreite an wahrhaftigen Gefühlen findet ihren Platz bei 'Nachricht von Mama': Trauer, Freude, Wut und Lebenshunger prägen den Stil dieser Serie, die nach einer wahren Begebenheit entwickelt wurde."Jana Kaun, Vice President Local Fiction Seven.One Entertainment Group: "Pyjama Pictures haben mit 'jerks.' eine preisgekrönte Kultserie geschaffen. Bei 'Nachricht von Mama' schlagen sie deutlich leisere Töne an. Wir von SAT.1 freuen uns sehr über den Drehstart dieses einzigartigen Projekts, das definitiv das Zeug zur Lieblingsserie hat."+++ Produktion: Pyjama Pictures GmbH +++ Produzent: Carsten Kelber, Christian Ulmen +++ Ausführende Produzentin: Ina-Christina Kersten +++ Regie: Felix Binder, Suki Maria Roessel +++ Buch: Suki Maria Roessel, Sabine Leipert, Claudia Leins +++ Kamera: Thomas Schinz, Philipp Timme +++ Redaktion SAT.1: Jana Kaun, Tina Ermuth +++ Drehort: Hamburg und OstseePressekontakt:Nadja SchlüterCommunication & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7281email: nadja.schlueter@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4906096