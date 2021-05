Laut dem Branchenverband Auto-Schweiz kann noch nicht von einer Normalisierung am Automarkt gesprochen werden.Bern - Die Autoverkäufe in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind im April verglichen mit dem coronabedingt sehr schwachen Vorjahr in die Höhe gesprungen. Das Niveau der Neuzulassungen von vor der Coronakrise liegt aber noch in weiter Ferne. 22'054 Personenwagen sind im April neu auf Schweizer Strassen zugelassen worden. Verglichen mit dem Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von 135...

