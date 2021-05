Der Aufsichtsrat der NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) hat das Mandat von Vorstandsmitglied Lisa Jüngst (39) vorzeitig um drei Jahre verlängert. Der bisherige Vertrag von Jüngst wäre am 30. April 2022 ausgelaufen. Die CEO des Unternehmens ist nun bis zum 29. April 2024 bestellt. Diplom-Betriebswirtin Jüngst ist seit 2006 bei der NanoRepro AG tätig und war bis zu ihrer Berufung in den Vorstand im April 2013 Marketingleiterin des Unternehmens. "Frau Jüngst hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet und zuletzt die Chancen der Corona-Pandemie sehr erfolgreich für das Unternehmen erkannt ...

