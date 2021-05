(shareribs.com) London 04.05.2021 - Der Goldpreis hat sich gestern kurzzeitig einem Zwei-Monatshoch angenähert, am heutigen Dienstag kommt es nun aber zu einer spürbaren Gegenbewegung, die auch vom festeren US-Dollar befördert wird. Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Wochen wieder erholen können, die Marke von 1.800 USD scheint in Reichweite. Am Montag wurde mit 1.797,75 USD je Unze das höchste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...