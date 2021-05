Mainz (ots) - Woche 21/21Samstag, 22.05.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Eine Frage der Ehre(A Few Good Men)Daniel Kaffee Tom CruiseNathan R. Jessup Jack NicholsonJoAnne Galloway Demi MooreJack Ross Kevin BaconJonathan Kendrick Kiefer SutherlandSam Weinberg Kevin PollakRegie: Rob ReinerUSA 1992(Bitte streichen: Titel folgt; weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen.)Sonntag, 23.05.Bitte Programmablauf beachten:20.15 Ich - Einfach unverbesserlich(Despicable Me)Die Figuren: Mit den Stimmen von:Gru Oliver RohrbeckVector Jan DelayDr. Nefario Peter GrögerGrus Mutter Kerstin Sanders-DornseifMr. Perkins Axel LutterMiss Hattie Nana SpierMargo Marie Christin MorgensternEdith Derya FlechtnerAgnes Sarah KunzeNachrichtensprecher Claus KleberRegie: Pierre Coffin, Chris RenaudUSA 201021.40 Die Mumie kehrt zurück(The Mummy Returns)Rick O'Connell Brendan FraserEvelyn, genannt Evy Rachel WeiszJonathan John HannahImhotep Arnold VoslooArdeth Bay Oded FehrMeela Nais/ Anck-su-namun Patricia VelasquezAlex Freddie BoathKurator Alun ArmstrongScorpionkönig Dwayne "The Rock" JohnsonRegie: Stephen SommersUSA 200023.40 Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers(The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor)Rick O'Connell Brendan FraserEvelyn O'Connell Maria BelloEmperor Han Jet LiZi Juan Michelle YeohAlex O'Connell Luke FordLin Isabella LeongRegie: Rob CohenUSA/Kanada/Deutschland 2008(Bitte streichen: Titel folgt; weiterer Ablauf ab 1.20 Uhr wie vorgesehen.)Montag, 24.05.Bitte Programmablauf beachten:20.15 GhostbustersDr. Peter Venkman Bill MurrayDr. Raymond "Ray" Stantz Dan AykroydDr. Egon Spengler Harold RamisWinston Zeddemore Ernie HudsonDana Barrett Sigourney WeaverLouis Tully Rick MoranisRegie: Ivan ReitmanUSA 198421.50 Ghostbusters 2Dr. Peter Venkman Bill MurrayDr. Raymond "Ray" Stantz Dan AykroydDana Barrett Sigourney WeaverDr. Egon Spengler Harold RamisLouis Tully Rick MoranisRegie: Ivan ReitmanUSA 198923.25 Hellboy 2 - Die goldene Armee(Hellboy 2 - The Golden Army)Hellboy Ron PerlmanLiz Sherman Selma BlairAbe Doug JonesJohann Krauss John AlexanderTom Manning Jeffrey TamborWink Brian SteelePrinzessin Nuala Anna WaltonRegie: Guillermo Del ToroUSA 20081.15 Ghostbusters(von 20.15 Uhr)Dr. Peter Venkman Bill MurrayDr. Raymond "Ray" Stantz Dan AykroydDr. Egon Spengler Harold RamisWinston Zeddemore Ernie HudsonDana Barrett Sigourney WeaverLouis Tully Rick MoranisRegie: Ivan ReitmanUSA 19842.50 Ghostbusters 2(von 21.50 Uhr)Dr. Peter Venkman Bill MurrayDr. Raymond "Ray" Stantz Dan AykroydDana Barrett Sigourney WeaverDr. Egon Spengler Harold RamisLouis Tully Rick MoranisRegie: Ivan ReitmanUSA 1989(Bitte streichen: Titel folgt; weiterer Ablauf ab 4.25 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4906184