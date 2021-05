Unterföhring (ots) - 4. Mai 2021.Bei dieser Begegnung sitzen die Spielerinnenmänner Stefan Effenberg und Robert Geiss auf der Zuschauertribüne. Auf dem Spielfeld duellieren sich am Samstag, 20:15 Uhr, Claudia Effenberg und Carmen Geiss. Live. Vom Selbstbewusstsein ihrer Männer müssen sich die Damen keine Scheibe mehr abschneiden.Claudia Effenberg siegessicher: "Jetzt kann dir auch der Robääääärt nicht mehr helfen. Der Name Effenberg steht für Sieg und das auf hohem Niveau - nämlich Champions League. Hat dich eigentlich schon mal jemand weggegrätscht? Dann werde ich wohl die Erste sein. Zieh schon mal deine hohen Hacken aus, denn jetzt muss du rennen ... und zwar weg von mir, weit, weit weg!" Doch das schüchtert eine Carmen Geiss nicht ein: "Wie du weißt, gibt es nur einen Burner und das bin ich und deswegen gehe ich auch am Ende mit meinen High Heels als Gewinnerin vom Feld."In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV. Musikalische Unterstützung bekommen die Gegnerinnen dabei von Wincent Weiss mit "Wer wenn nicht wir" und vonAlice Merton mit "Vertigo"."Schlag den Star" am Samstag, 8. Mai, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4906213