Europas Börsen haben am Dienstagvormittag auf der Stelle getreten.Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstagvormittag auf der Stelle getreten. Inmitten der laufenden Berichtssaison herrschte eine abwartende Haltung vor. Auch Warnsignale vom Anleihemarkt, wo die Renditen stiegen, hielten die Kauflaune im Zaum. Der EuroStoxx 50 gab am Vormittag um 0,2 Prozent auf 3991,79 Punkten nach. Etwas besser hielten sich die grossen Länderbörsen.

