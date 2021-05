Die Standorte in Israel und den USA sollen mit neuen Fertigungslagen erweitert werden. Intel plant zudem Forschungseinrichtungen. Intel hat weitreichende Investitionen in die eigene Halbleiterfertigung angekündigt: Im US-Bundesstaat New Mexico soll eine neue Fab für 3,5 Milliarden US-Dollar entstehen, für Israel wurde ein Werk für zehn Milliarden Dollar bestätigt. Überdies plant Intel zwei R&D-Einrichtungen für 600 Millionen Dollar. Per Livestream aus Rio Rancho in New Mexico teilte Intel mit, dass der Campus ausgebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...