Köln (ots) - Eine ruhige Kugel wird woanders geschoben: Bei RTL steht der Dienstag, 11. Mai, 20:15 Uhr ganz im Zeichen von bunten Kugeln, die jeder kennt - aber noch nie in solchen Wettrennen gesehen hat. Denn wenn Moderator Chris Tall in der neuen vierteiligen Show "Murmel Mania" wöchentlich prominente Kandidat:innen in die Arena bittet, rollen bis zu 6.000 Murmeln kommentiert von Frank "Buschi" Buschmann durch spektakulär gestaltete Themenwelten und aus dem Kindheitsklassiker wird ein packendes Primetimeturnier. Was das neue Show-Highlight alles zu bieten hat, erzählt Chris Tall im Interview.Was macht für Sie persönlich den Reiz von "Murmel Mania" aus?Chris Tall: "So eine Show hat man noch nicht gesehen! Meine prominenten Kandidat:innen und ich stehen in einem riesigen Studio zwischen überdimensionalen Murmelbahnen und werden spannende Murmel-Wettrennen veranstalten. Die Liebe zum Detail bei eben diesen Murmelbahnen ist wirklich etwas Besonderes. Jede Motto-Bahn ist bestückt mit liebevollen Kleinigkeiten. Und alles ist möglich! Da schießt zum Beispiel ein Katapult die Murmel, die zuerst hinten lag, plötzlich ganz nach vorne! Einfach ein großer, großer Spaß. Es ist so schön zu sehen, wie sich auch ältere Herrschaften herrlich über einen Sieg freuen oder sich wegen eines verkorksten Murmelwurfs in den A**** beißen."Wie blank liegen die Nerven bei den Promis, während sie ihre Murmeln anfeuern und nichts weiter tun können, als zu hoffen?Chris Tall: "Haha, ja. Das ging schon gut zur Sache, weil man wirklich mit seinen Murmeln mitfiebert und sie anfeuert. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Marijke Amado und Harry Wijnvoord, die wirklich sehr höflich und gediegen im Studio ankommen. Zu Beginn schnackt man ein bisschen...und dann bist du plötzlich mitten in der Sendung und beide schreien ihre Murmeln an: 'Los jetzt, los jetzt!' Das ist so witzig, wenn das Kind auch bei den Protagonist:innen komplett rausgekitzelt wird."In den Niederlanden war die Show schon ein voller Erfolg. Flößt einem das als Moderator Respekt ein?Chris Tall: "Auf jeden Fall flößt das Respekt ein, den hatte ich aber auch schon vor der Ausstrahlung in den Niederlanden. Es ist eine große Ehre, diese waschechte de Mol-Show moderieren zu dürfen und ich hoffe, die deutschen Zuschauer:innen finden die Sendungen genauso schön, lustig und rührend wie die Holländer:innen."Hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Murmel-Maniarubrik_6) lesen Sie das Interview in voller LängeHier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/oton/Murmel-Mania-00002/) finden Sie O-Töne von Chris Tall und Frank "Buschi" Buschmann zu "Murmel Mania"Hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/rtl/index.html?id=a2b4e5d1-a8c5-11eb-ab4d-001a4aa4401c) finden Sie außerdem die Preview der ersten ShowDie prominenten Kandidat:innen bei "Murmel Mania":SHOW 1, Di., 11. Mai 2021 ab 20.15 Uhr:Moderatorin Marijke Amado (67)Moderator Harry Wijnvoord (71)Schauspieler, Moderator und Comedian Ingolf Lück (63)SHOW 2, Di., 18. Mai 2021 ab 20.15 Uhr:Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink (38)Handball-Star Pascal Hens (41)Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (40)SHOW 3, Di., 25. Mai 2021 ab 20.15 Uhr:Formel-1-Reporter Kai Ebel (56)Sportmoderator Florian König (53)Formel-1-Kommentator Heiko Waßer (63)SHOW 4, Di., 01. Juni 2021 ab 20.15 Uhr:TVNOW-Moderatorin Lola Weippert (25)RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (57)"Let's Dance"-Juror Jorge González (53)Im Auftrag von RTL produzierte Talpa Entertainment Productions in Zusammenarbeit mit RTL Studios "Murmel Mania" im Februar 2021 in den Niederlanden.