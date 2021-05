Den gestrigen Handelstag verließen die Rohöl-Futures mit Gewinnen und bleiben damit in der Nähe ihrer März-Hochs. Geplante Lockerungen der EU-Kommission und voranschreitende Impfkampagnen in den USA halten die Hoffnung an den Börsen und Aktienmärkten aufrecht. So geht es auch mit den Inlandspreisen für Heizöl weiter nach oben. Im Durchschnitt bezahlen Heizölkunden aus Deutschland, Österreich und der ...

