Ein neuer Phising-Bot treibt in Krypto-Twitter sein Unwesen. Er hat es auf die Private Keys von Nutzern der Browser-Wallet Metamask abgesehen. Nutzer der beliebten Browser-Wallet Metamask müssen sich in Acht nehmen. Betrüger versuchen aktuell, arglose User aufs Glatteis beziehungsweise in den Krypto-Ruin zu führen. Auf Twitter warnt das Metamask-Team vor einem neuen Phishing-Bot, der derzeit seine Kreise durch die sozialen Medien zieht. Fingierte Tweets leiten hilfesuchende Metamask-Nutzer zu einer gefälschten Metamask-Support-Seite, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...