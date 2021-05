Oberursel (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Monaten rechnen wir mit temporär höheren Inflationsraten, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.In den USA sollten die Verbraucherpreise schon aufgrund des Preisrückgangs im Vorjahr im zweiten Quartal um rund 3% steigen, in der EU könnte es Ende 2021 soweit sein. Im Durchschnitt der Jahre 2021 und 2022 dürften die Inflationsziele der Notenbanken von rund 2% erreicht oder leicht überschritten werden. ...

