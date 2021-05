Die Aktie von CRH notiert am Dienstag leichter. Das Papier notiert zur Stunde bei 40,20 Euro. Heute hat sich an der Börse der Anteilsschein von CRH zwischenzeitlich um 0,47 Prozent verbilligt. Der Kurs der Aktie sank um 19 Cent. Die Aktie notierte zuletzt bei 40,20 Euro. Die CRH-Aktie steht somit schlechter da als der Gesamtmarkt, gemessen am Eurostoxx 50 .

