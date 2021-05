Berlin - Das Bundeskabinett hat eine Verordnung für mehr Freiheiten für vollständig Geimpfte und Genesene auf den Weg gebracht. Für diese Gruppe nehme man Grundreichseinschränkungen in Bezug auf Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen zurück, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) am Dienstag in Berlin.



Diese Einschränkungen werde man demnach in Zukunft nicht mehr haben. Geimpfte und genesene Personen sollen zudem mit Getesteten gleichgestellt werden. Dies sei ein "wichtiger Schritt zur Normalität", so die SPD-Politikerin. Bundestag und Bundesrat müssen der Verordnung noch zustimmen.



Sie könnte ab dem Wochenende in Kraft treten.

