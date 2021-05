DJ Stellantis bereitet zweite Schicht im Werk Rüsselsheim vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Werk Rüsselsheim des Stellantis-Konzerns bekommt ab Herbst eine zweite Schicht. Wie der Konzern mitteilte, sollen durch die Einführung der zweiten Schicht an dem Opel-Standort noch in diesem Jahr 300 zusätzliche Stellen in der Fertig- und Endmontage entstehen.

Dieses Jahr wird die Produktion neuer Modelle in Rüsselsheim starten, wie Stellantis bereits mitgeteilt hatte. Ab Sommer wird dort der neue DS 4 gebaut und später im Jahr die nächste Generation des Opel Astra.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2021 07:31 ET (11:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.