"Wie gewonnen, so zerronnen" heißt es für Anleger am Dienstag. Der DAX legt nach dem starken Wochenstart vorerst den Rückwärtsgang ein und verliert am Dienstagvormittag gut 0,3%. DAX-Schlusslicht mit über 4% Minus ist nach Vorlage der Quartalszahlen heute der Chip-Hersteller Infineon. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN A2PSR2) "Alle wollen BioNTech" berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Hausärzte. Das Vakzin der Mainzer erfreut sich also ...

