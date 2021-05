Die vorsichtigen Lockerungen bestimmen das Klima im Wonnemonat Mai bis zur wahrscheinlichen Öffnung vieler Reiseziele ab Juni. Darauf deuten alle Indizien der Virologen und der Politiker hin. Es ist eine reine Stimmungsfrage, aber von Gewicht.



DAX & Co. zeigen den gleichen Ausgangspunkt: Eine positive Stimmung eröffnet Potenzial bis 16 000Zähler und mehr im DAX, was sogar bis 18 000 reicht. Umgekehrt liegt das Risiko bei rd. 1 000 Punkten oder 1 500, wenn die Zuversicht wieder aufgehoben werden muss. Alles hängt am Virus.



