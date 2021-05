Wien (www.anleihencheck.de) - Die alte Börsenweisheit legt nahe, mit steigenden Außentemperaturen die Aktienquote im Portfolio zu senken, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen KAG).Tatsächlich lasse sich anhand historischer Daten zeigen, dass das im Mai beginnende Halbjahr an den Aktienmärkten im Schnitt etwas schwächer verlaufe als die kalte Jahreszeit. Die Geschichte zeige aber auch, dass dieses Phänomen nicht jedes Jahr auftrete und dass die Abweichungen in Einzeljahren eklatant ausfallen könnten. Somit sei diese sogenannte Saisonalität ein netter Aufhänger für einen Marktkommentar, als Entscheidungsregel für reale Portfolios aber unbrauchbar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...