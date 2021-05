Die Montana Aerospace AG, eine Gesellschaft aus Michael Tojners Montana Tech Components-Gruppe, hat heute ihren Börsengang an der Schweizer Börse (SIX) gestartet. Die Preisspanne wurde mit 24,15 bis 25,65 Franken je Aktie festgesetzt. Der Handelsstart soll am 12. Mai erfolgen. Die Katek SE, an der mitunter die grosso tec AG, eine Gesellschaft von Sanierer Erhard Grossnigg und S&T-CEO Hannes Niederhauser, beteiligt ist, ist seit heute gut an der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Der erste Kurs lag bei 27,90 Euro, der Ausgabepreis bei 23,00 Euro. Die SPAC (Special Purpose Acquisition Company) OboTech Acquisition SE notiert seit heute im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Ziel des Emittenten ist es eigenen Angaben zufolge, innerhalb eines ...

