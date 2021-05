London (Ontario), den 4. Mai 2021 - Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB/XETRA: PSH), ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin in der klinischen Phase, meldete heute, dass Dr. Mohammad Azab, MB ChB, MSc, MBA, eine erfahrene Führungskraft aus der pharmazeutischen Industrie, in sein Board of Directors berufen wurde.

"Die umfassenden Kenntnisse und die Erfahrung von Dr. Azab in der pharmazeutischen Industrie sowie seine zahlreichen Branchenkontakte machen ihn zu einer hervorragenden Ergänzung für das Board von Sernova, insbesondere da das Unternehmen seine klinischen Entwicklungsprogramme zur Behandlung von chronischen Krankheiten wie Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und seltenen Krankheiten erweitert", sagte Frank Holler, Vorsitzender des Board of Directors von Sernova. "Die Ernennung von Dr. Azab unterstützt das kurzfristige Ziel des Unternehmens, sein Board of Directors sowie das Scientific Advisory sowie das Global Advisory Board im Einklang mit unseren erweiterten Forschungs-, Entwicklungs- und Geschäftsaktivitäten zu verstärken."

Dr. Azab fungierte als President und Chief Medical Officer von Astex Pharmaceuticals Inc., einem Pharmaunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln in der Onkologie und anderen Krankheitsindikationen gerichtet ist. Nach seinem Ausscheiden aus dem Management ist Dr. Azab seit November 2020 Vorsitzender des Board of Directors von Astex Pharmaceuticals Inc., welches nunmehr eine 100%ige-Tochtergesellschaft von Otsuka Pharmaceuticals ist.

Zuvor war Dr. Azab als President und CEO von Intradigm Corp., einem Entwickler von siRNA-Krebstherapeutika, tätig. Davor fungierte Dr. Azab als Executive Vice President of Research and Development sowie als Chief Medical Officer von QLT Inc. und hatte unterschiedliche Führungspositionen bei AstraZeneca im Vereinigten Königreich und bei Sanofi Pharmaceuticals in Frankreich inne.

Dr. Azab besitzt ein Diplom in Medizin (MB ChB) von der Universität Kairo und ein MBA-Diplom von der Richard Ivey School of Business der Western University in Ontario. Er absolvierte eine postgraduale Ausbildung sowie Abschlüsse in Onkologieforschung an der Universität Paris-Sud und in Biostatistik an der Universität Pierre et Marie Curie in Paris (Frankreich).

"Ich freue mich sehr über meine Berufung in das Board of Directors von Sernova", sagte Dr. Mohammad Azab. "Ich beabsichtige, meine Erfahrung und zusätzliche Perspektiven einzubringen, um Sernova und sein Managementteam zu unterstützen, während das Unternehmen seine neuartigen Therapieprogramme im Bereich der regenerativen Medizin vorantreibt, um eine "funktionelle Heilung" für Patienten mit chronischen Krankheiten zu ermöglichen."

Dr. Azab verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der klinischen Forschung sowie in der Unternehmensführung und leitete die weltweite Entwicklung mehrerer Medikamente, die zurzeit in der Onkologie und anderen Therapiegebieten zugelassen sind. Zurzeit sitzt er auch im Board of Directors der an der NASDAQ notierten Unternehmen Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) und Durect Corporation (DRRX).

Über Sernova

Sernova entwickelt therapeutische Technologien für die regenerative Medizin, bei denen ihr medizinisches Gerät namens Cell Pouch, therapeutische Zellen (d. h. menschliche Spenderzellen, korrigierte menschliche Zellen, aus Stammzellen gewonnene Zellen und Gewebe) und Technologien zum Schutz des Immunsystems verwendet werden, um die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselkrankheiten wie insulinabhängiger Diabetes, Blutkrankheiten einschließlich Hämophilie und anderen Krankheiten zu verbessern, die durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen behandelt werden, die im Körper fehlen oder unzureichend vorhanden sind.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Investorenkontakt:

Dominic Gray

Sernova Corp

Tel: (519) 858-5126

mailto:dominic.gray@sernova.com

http://www.sernova.com/

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potentiell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Obwohl Sernova annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung von Sernova zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Dazu zählt auch unser Glaube an die Umsetzung und den Erfolg der klinischen Studien. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

